全球经济放缓或限制油价 但供应面仍有风险--IEA

Greenwich调查显示ETF或有助于降低新兴市场股票交易成本
路透伦敦2月22日 - Greenwich Associates周三公布一份调查结果显示，2016年机构投资人为了交易新兴市场股票所支付的成本，与交易发达国家股票的成本差距显着收窄。
路透7月12日电---国际能源署(IEA)周四表示,全球经济放缓或限制油价,但"供应面的意外因素"或令市场重燃升势.
IEA表示,市场基本面"年初以来已经明显趋於宽松",过去几个月来石油库存大幅增加.
不过国际能源署(IEA)表示,石油输出国组织(OPEC)国家严格遵守日产量3,000万桶目标的举动,将"有可能导致破坏性的油价大涨."
IEA表示,在欧盟禁运伊朗石油且美国对其进行制裁前,OPEC 12个成员国6月产量接近每日3,180万桶.
该机构大致维持今年全球石油日需求涨幅预估在80万桶左右,并预计2013年日增幅为100万桶左右.(完)
--编译 梁睿雪/田建华;审校 丁琦/隋芬
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