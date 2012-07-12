版本:
中国
国际财经 | 2012年 7月 12日 星期四 17:31 BJT

全球经济放缓或限制油价 但供应面仍有风险--IEA

路透7月12日电---国际能源署(IEA)周四表示,全球经济放缓或限制油价,但"供应面的意外因素"或令市场重燃升势.

IEA表示,市场基本面"年初以来已经明显趋於宽松",过去几个月来石油库存大幅增加.

不过国际能源署(IEA)表示,石油输出国组织(OPEC)国家严格遵守日产量3,000万桶目标的举动,将"有可能导致破坏性的油价大涨."

IEA表示,在欧盟禁运伊朗石油且美国对其进行制裁前,OPEC 12个成员国6月产量接近每日3,180万桶.

该机构大致维持今年全球石油日需求涨幅预估在80万桶左右,并预计2013年日增幅为100万桶左右.(完)

--编译 梁睿雪/田建华;审校 丁琦/隋芬

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐