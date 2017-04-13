IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
IEA称，初步数据显示，3月经济合作暨发展组织(OECD)石油库存减少1,720万桶，第一季库存增加3,850万桶，或42.5万桶/日。
“相抵的结果就是第一季全球原油库存可能略有增加...”IEA称。
“可以很有信心地说，市场已非常接近平衡，而且随着更多数据的公布，情况会变得愈发清晰。即将到来的下半年会非常有意思。”
IEA表示，OECD国家2月原油库存总量下降810万桶至30.55亿桶，仍比五年均值高出3.3亿桶。
IEA将其对2017年全球石油需求增长预估下调4万桶/日至132万桶/日。该机构提醒称，鉴于美国以及澳洲、日本和韩国等亚洲发达经济体的石油消费放缓，上述预估有可能稍显乐观。
供应面而言，IEA称全球石油产量3月减少75.5万桶/日至9,598万桶/日，因石油输出国组织(OPEC)及其他产油国遵守了今年上半年减产180万桶/日的联合协议。
IEA指出，OPEC在3月遵守承诺，对减产协议的执行率达到99%。
该机构还表示，包括俄罗斯和阿曼在内的参与减产的非OPEC国家，3月的执行率从2月的38%上升至64%。
IEA预计2017年非OPEC的石油供应量增加48.5万桶/日，增幅高于此前预估的40万桶/日，主因美国产量加速增长。(完)
(编译 刘秀红/王兴亚；审校 张明钧/孙茉莉)
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