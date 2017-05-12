独家：IEA将检讨全球石油需求展望 因应中国与印度汽车新政策

路透新加坡5月12日 - 国际能源署(IEA)将检讨其电动车(EV)使用及石油需求预估，因印度与中国近来皆提出有利于使用汽油以外替代能源的电动汽车与车辆的新政策。

根据目前的政策假设，IEA预期车辆对石油的需求在2040年之前皆为上升局面。该假设最近一次更新于2016年11月。

但在全球成长最快的两大石油市场--中国与印度--表明可能积极摆脱汽油的使用后，IEA表示将有必要重新检讨其预估。

“因此我们将以11月14日公布的下一次世界能源展望2017(World Energy Outlook 2017)的新声明为基准，重新检讨对未来电动车市场普及率的分析，”IEA一名发言人对路透表示。

4月时，中国工业和信息化部等三部委联合发布汽车产业中长期发展规划，明确提出到2020年，新能源汽车年产销达到200万辆，到2025年，新能源汽车占汽车产销20%以上，动力电池系统比能量达到350瓦时/公斤。

印度正考虑出台更雄心勃勃的政策，据政府和业内消息人士称，一家颇具影响力的政府智库拿出报告草案，建议印度到2032年全面实现车辆电动化。

“还有更多支持电动汽车的政策行动，特别是在中国和印度，”IEA称。

IEA称，目前中国和印度的汽油消费，分别占全球汽油需求的11%和2%。

“中国和印度做出的选择，显然与乘用车石油需求可能在未来见顶的情况最为相关，”IEA称。(完)