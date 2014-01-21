IEA：全球经济增长提速刺激石油需求增长加快

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透伦敦1月21日 -国际能源署(IEA)周二表示，因全球经济提速，今年全球石油需求将加快增长，即便美国页岩油产量创纪录，需求增速也会超过供给。
IEA称，今年全球石油日消费量将增长130万桶，比此前预估高出5万桶。
“全球石油需求增长过去18个月期间似乎已逐步获得动能，受发达国家的经济复苏推动，”IEA在月报中称。
“多数OECD国家目前都大致摆脱了衰退的限制，部分国家能源密集的制造业和石化业出现强劲增长。”
美国今年的石油日产量预计将快速增加，今年料增加78万桶，OPEC国家也需要增加产量，才能满足上升的需求。
IEA将今年对OPEC的日需求预估上调20万桶至2,940万桶。
其表示，尽管产出增长，但过去几个月的需求已经消耗了石油库存。
IEA指出，全球工业化国家11月的商业石油库存减少5,360万桶，为2011年以来最大月度跌幅。
(编译 白云/田建华; 审校 艾茂林/杜明霞/李婷仪)
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