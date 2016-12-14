IEA月报：全球石油需求将加速增长 评估减产效果为时尚早（更新版）

(新增分析师评论与细节)

路透伦敦12月13日 - 国际能源署(IEA)周二表示，明年全球石油需求增长将比预期强劲，不过目前充分评估全球最大产油国联合减产的影响为时尚早。

IEA在月度油市报告中称，对中国和俄罗斯石油消费预估的修正，促使其将今年全球石油需求增幅预估上调12万桶/日，至140万桶/日，并将2017年需求增幅预估上调11万桶/日，至130万桶/日。

石油输出国组织(OPEC)11月30日同意2017年上半年将原油产量削减120万桶/日，至3,250万桶/日。同时，俄罗斯、阿曼和墨西哥等国另外减产55.8万桶/日。

IEA表示，如果各方都遵守协议，那么市场明年初可能会短少60万桶/日。

“如果OPEC和非OPEC国家遵守自己的承诺，2017年上半年全球原油库存可能开始下降，”IEA表示，并称这不是其自身做出的预测，而是根据减产协议得出的结论。

“减产协议为期六个月，我们应当给出协议执行的时间，然后再重新评估市场前景。如果取得成功，对于产油国来说意味着经历了两年困难时期之后，油价得到提振、收入稳定；如果失败，则库存有可能开始连续第四年上升，油价可能恢复下跌，”IEA称。

IEA将其对2016年中国消费量的预估上调13.5万桶/日至1,190万桶/日，因今年上半年中国混合芳烃进口激增，以及独立或“茶壶”炼厂的覆盖范围扩大。

IEA称，将其对明年非OPEC供应量增长的预估调降逾一半至22万桶/日，调降幅度达25.5万桶/日。此前OPEC成员国与非OPEC产油国达成2001年以来首次的协议，将协同减产以缓解全球供应过剩，加速推进油市恢复平衡。

该机构称，11月全球石油供应量升至创纪录的9,820万桶/日，因OPEC的产量抵消了其他产油国产量下降的影响。

IEA称，11月非OPEC产油国的石油产量减少16万桶/日至5,710万桶/日，OPEC成员国的原油产量则增长30万桶/日至新的纪录高位3,420万桶/日。

IEA在11月的上次月报中警告称，若不减产，2017年非OPEC产油国的供应量将会再度“疯涨”。

IEA称，全球富裕国家10月原油库存连续第三个月下降，创2011年以来最长下降时间，较7月的记录水准31.02亿桶下降了7,450万桶。

“OECD总体原油和油品库存下降(2,800万桶)，9月16日库存水平下修(1,300万桶)...在1月1日OPEC减产协议生效前...油市就已经平衡。”能源咨询公司Tudor Pickering Holt在一份研报中表示。

IEA署长比罗尔(Fatih Birol)在布拉格的一个会议上表示，油价上涨将削弱全球需求。

“如果油价升至60美元左右，我们将看到美国和其他地区进行投资，将有很多石油来自美国和其他地区，”他说，“而随着油价高企，全球原油需求增幅将减弱。”(完)