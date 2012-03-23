沙特将填补因制裁伊朗造成的石油供应缺口--IEA

国际能源署(IEA)主管周五表示，沙特阿拉伯将可输出够多的石油，来填补因西方国家制裁造成的伊朗产出缺口。''没有供应中断的担忧,沙特会为市场供应更多石油,''IEA总干事范德胡芬在新德里参加产业会议时表示。她并表示IEA认为尚无释出战备储油的需要，目前''无严重供应中断情况''。路透