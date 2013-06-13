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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 11:35 BJT

IEA月报：亚洲和中东新建炼厂增加，精炼油品供应可能过剩

**伊朗5月出口量大增**

IEA维持今年全球供需预估值不变，称需求将持续低迷。

随着经济走强，需求增长速度将逐步加快。预料第四季日需求较上年同期增幅将扩大为110万桶，或增长1.2%，高于第二季低点的21.5万桶。

全球石油日消费量预计将增长78.5万桶至9,060万桶，基本持平于上月的预估值。

IEA表示，“宏观经济面相对疲软，可能会限制今年的需求增长。经济合作暨发展组织(OECD)成员国地区的需求多为减少。”

中国石油需求预计将增长3.8%，低于此前估计的3.9%。

在供应方面，IEA称石油输出国组织(OPEC)5月每日原油供应量增长13.5万桶至七个月高点3,089万桶，因沙特、伊朗、阿联酋(阿拉伯联合大公国)和科威特产量提高，不过伊拉克、利比亚和尼日利亚(奈及利亚)产量下降。

IEA还表示，若要保持供需平衡，OPEC在2013年下半年每日只需生产2,980万桶原油。(完) (编译 李爽/朱晓军；审校 沈以文)
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