IEA月报：亚洲和中东新建炼厂增加，精炼油品供应可能过剩

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
**伊朗5月出口量大增**
IEA维持今年全球供需预估值不变，称需求将持续低迷。
随着经济走强，需求增长速度将逐步加快。预料第四季日需求较上年同期增幅将扩大为110万桶，或增长1.2%，高于第二季低点的21.5万桶。
全球石油日消费量预计将增长78.5万桶至9,060万桶，基本持平于上月的预估值。
IEA表示，“宏观经济面相对疲软，可能会限制今年的需求增长。经济合作暨发展组织(OECD)成员国地区的需求多为减少。”
中国石油需求预计将增长3.8%，低于此前估计的3.9%。
在供应方面，IEA称石油输出国组织(OPEC)5月每日原油供应量增长13.5万桶至七个月高点3,089万桶，因沙特、伊朗、阿联酋(阿拉伯联合大公国)和科威特产量提高，不过伊拉克、利比亚和尼日利亚(奈及利亚)产量下降。
IEA还表示，若要保持供需平衡，OPEC在2013年下半年每日只需生产2,980万桶原油。(完) (编译 李爽/朱晓军；审校 沈以文)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。