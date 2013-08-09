IEA月报：罢工及动乱因素导致OPEC产油供应缩减

IEA在石油市场月报中表示，伊拉克9月日均石油出口量料将大幅减少50万桶左右，因油厂设施处于规模较大的维护阶段。

“官方表示，只有9月出口量会受到抑制，但市场担心维护工作规模之大，且伊拉克在准时完工方面的记录一向不佳，油厂停工可能会延续数月之久，”IEA说。

“(伊拉克)北部地区出口料无限期受到抑制，因伊拉克政府与库尔德斯坦地方政府在付款和合约条款方面的问题上缺乏进展，”IEA还表示。

IEA表示，利比亚石油供应也受到干扰，因劳资纠纷和内乱局势恶化，8月初石油出口已经大减三分之一。