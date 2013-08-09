IEA月报：罢工及动乱因素导致OPEC产油供应缩减

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
IEA在石油市场月报中表示，伊拉克9月日均石油出口量料将大幅减少50万桶左右，因油厂设施处于规模较大的维护阶段。
“官方表示，只有9月出口量会受到抑制，但市场担心维护工作规模之大，且伊拉克在准时完工方面的记录一向不佳，油厂停工可能会延续数月之久，”IEA说。
“(伊拉克)北部地区出口料无限期受到抑制，因伊拉克政府与库尔德斯坦地方政府在付款和合约条款方面的问题上缺乏进展，”IEA还表示。
IEA表示，利比亚石油供应也受到干扰，因劳资纠纷和内乱局势恶化，8月初石油出口已经大减三分之一。
IEA称，“危机不断升级正削弱本就脆弱的政府机构，并截断了重要的收入来源。这场危机是利比亚2011年初爆发内战以来最严重的一场危机。”(完) (编译 蔡美珍/梁睿雪; 审校 于春红)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。