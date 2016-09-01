全球油市将在2017年实现供需平衡 清洁能源投资料增--IEA署长

欧盟首席谈判代表称应特别关注英退造成的金融稳定风险
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透首尔9月1日 - 国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)在韩国出席会议期间表示，随着当前石油过剩局面慢慢缓解，IEA预计油市将在2017年达到供需平衡。
韩国产业通商资源部周四发表声明称，IEA署长还就全球能源市场走向与产业通商资源部长官周亨焕交换了看法。
IEA在8月月报中称，今年下半年油市将开始收紧，但进程将是缓慢且痛苦的，因全球需求增长下降，而且非石油输出国组织(OPEC)石油供应反弹。
“油市供应过剩情况将逐渐得到缓解，(油市)将在2017年实现供需平衡，”比罗尔在讲话中称，但并未详述。
比罗尔还表示，鉴于油价长期低迷，有人担心上游油气投资下滑可能会加大油价的波动性。
他还称，巴黎会议之后新气候协议的启动，将激励清洁能源技术的研发投资，太阳能、风电和电动汽车领域料将实现迅猛增长。(完)
(编译 艾茂林/王颖；审校 张涛/孙茉莉)
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
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