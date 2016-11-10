IEA月报：若OPEC不减产 2017年全球油市料仍将面临供应过剩（更新版 ）

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路透伦敦11月10日 - 国际能源署(IEA)周四称，如果石油输出国组织(OPEC)不减产，2017年的油市有可能还会维持供应过剩局面，因全球产油商都在加速供应而需求增长下滑。

IEA在月度报告中称，10月全球供应增长80万桶/日至9,780万桶/日，受到OPEC创纪录高产及俄罗斯、巴西、加拿大和哈萨克斯坦等非OPEC国家产油量增长提振。

IEA维持预测2016年需求增幅为每日120万桶，且预期明年的需求增幅将保持同速，较2015年所及的五年峰值180万桶/日逐步减慢。

石油输出国组织(OPEC)将于11月底召开会议，以讨论可能将日产量降低至3,250-3,300万桶区间。不过成员国对于豁免及个别产量水准的歧见，引发外界对OPEC是否能切实减产的疑虑。

“不论结果如何，维也纳会议都将对油市的最终再平衡产生重大影响，”IEA称。

“若没有达成协议，且一些个别成员国继续增产，那么市场在当年还会供给过剩，油价大幅攀升的机会渺茫。实际上，若2017年供给过剩的情况仍持续，油价必有再度下滑风险。”IEA说道。

IEA预计，非OPEC的石油生产将在明年增加50万桶/日，今年为下降90万桶/日。鉴于此，如果OPEC不减产，那么2017年的油市库存将再度累积。

“这意味着2017年将再度面临全球供应的强劲增长，正如2016年的情况。”IEA说道。

进一步讲，全球经济增长放缓和此前消费热点区域的需求增速放缓，比如中国和印度，意味着石油整体需求料将不会在明年提速。

“目前鲜有迹象表明经济活动强劲到足以推高石油需求增长，任何本应该在2015年末和2016年初、当油价跌破每桶30美元时采取的刺激举措，现在都已经成为过去。”IEA表示。（完）