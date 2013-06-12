IEA月报：北海夏季维护工作预计将令产量“大幅”减少

台湾新债：裕融企业将发行20亿台币无担保公司债，利率暂定1.07%--文件
路透台北3月31日 - 据路透周五获得的文件显示，台湾大型汽车制造厂裕隆汽车<2201. TW>集团旗下裕融企业将发行20亿台币三年期无担保公司债，以1.07%定价。 中华信评授予裕融长期信用等级为twA。(完) 参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)
路透伦敦6月12日 - 国际能源署(IEA)周三发表月度报告称，今年北海油田的夏季维护工作沉重，由此造成的减产规模将明显高于过去六年的平均水平。
IEA预计，维护工作将令2013年5月到9月底的产量每日减少33万桶，而2006到2012年日均减产26万桶。
“总之，2013年维护工作可能十分沉重，且将影响BFOE原油，因为整个石油和天然气运输管道系统、天然气加工厂、码头和油田都进行整修，”报告称。
BFOE原油由布兰特(Brent)、福尔蒂斯(Brent)、奥塞贝格(Oseberg)和伊科菲斯克(Ekofisk)四种原油组成。
报告指出，维护工作料将令6月BFOE原油日产量减少至仅55万桶，约为2013年第一季水平的60%。
报告还称，6月伊科菲斯克原油日产量或将减少逾20万桶，至不到5万桶。(完) (编译 许娜; 审校 张明钧)
路透台北3月31日 - 据路透周五获得的文件显示，台湾大型汽车制造厂裕隆汽车<2201. TW>集团旗下裕融企业将发行20亿台币三年期无担保公司债，以1.07%定价。 中华信评授予裕融长期信用等级为twA。(完) 参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14: