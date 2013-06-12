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货币新闻 | 2013年 6月 12日 星期三 17:47 BJT

IEA月报：北海夏季维护工作预计将令产量“大幅”减少

路透伦敦6月12日 - 国际能源署(IEA)周三发表月度报告称，今年北海油田的夏季维护工作沉重，由此造成的减产规模将明显高于过去六年的平均水平。

IEA预计，维护工作将令2013年5月到9月底的产量每日减少33万桶，而2006到2012年日均减产26万桶。

“总之，2013年维护工作可能十分沉重，且将影响BFOE原油，因为整个石油和天然气运输管道系统、天然气加工厂、码头和油田都进行整修，”报告称。

BFOE原油由布兰特(Brent)、福尔蒂斯(Brent)、奥塞贝格(Oseberg)和伊科菲斯克(Ekofisk)四种原油组成。

报告指出，维护工作料将令6月BFOE原油日产量减少至仅55万桶，约为2013年第一季水平的60%。

报告还称，6月伊科菲斯克原油日产量或将减少逾20万桶，至不到5万桶。(完) (编译 许娜; 审校 张明钧)

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