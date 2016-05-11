焦点：多年摩擦终难忍耐 OECD与IEA考虑分道扬镳--文件

路透巴黎/布鲁塞尔5月11日 - 据路透看到的一份文件显示，由于数十年的摩擦以及最近在与中国合作问题上的分歧，国际能源署(IEA)与其所隶属的经济合作暨发展组织(OECD)可能在法律上分道扬镳。

IEA如果从它的创立者OECD中独立出来，其资金来源问题或将变得复杂，并造成管理上的混乱。IEA的职责包括协调石油储备的释放，以解决全球原油短缺。

这次争端也突显出中国与OECD等西方机构之间合作的复杂程度。OECD明确支持民主和市场经济。

路透看到的一份OECD文件称，其理事会在4月致函IEA提议分治，提及的原因包括几年来IEA一直不愿意接受OECD的管理规则，财务审计问题以及与中国合作问题。

“IEA在事先未与OECD商量的情况下，于2016年开始同中国谈判在北京设立IEA中心；正如IEA所知，OECD自己也在与中国磋商成立一个政策中心和驻华代表处，”文件称。

OECD拒绝置评。IEA一位发言人亦拒绝评论，并表示是否分治需要由成员国决定。

OECD创建于1961年，旨在刺激经济发展和全球贸易，前身为1948年成立的欧洲经济合作组织(OEEC)--该组织旨在通过美国金援，帮助执行重建欧洲的马歇尔计划(Marshall Plan)。

由于阿拉伯禁运导致石油供应大减、并推动油价跳涨，为了响应美国前国务卿基辛格(Henry Kissinger)有关帮助工业国家应对石油危机的提议，1974年IEA成立。

此后，能源市场发生根本性改变。石油输出国组织(OPEC)不再拥有同样的影响力，非IEA成员国--中国已取代美国成为全球最大能源消费国，页岩革命也让美国成为净出口国。

IEA署长比罗尔(Fatih Birol)已将加强与新兴大国的联系作为该机构的头等大事，选择中国作为其上任后造访的第一个国家，打破了前任就职后首访IEA国家的惯例。

万一真的分手，OECD表示“在过渡时期将协助并支持IEA确保其生产率及效力健全”。

但OECD也说，到时候将由“IEA会员国提供IEA所有必需的权力及能力，使其能作为完全独立的国际机构运作。”

OECD拥有34个全球主要经济体及约2,500名工作人员；相比之下，IEA仅有240员工及29个会员国，这些国家同时也是OECD成员。

IEA拥有自治地位，理事会成员包括会员国的能源部长；而该机构约2,700万欧元的预算有五分之四由会员国提供，其余来自出版物销售。

智库德国马歇尔基金会的Douglas Hengel说，他预计会员国比较希望IEA保持现状，而非变成仅是OECD一个旗下部门或者完全独立的组织。Douglas Hengel曾经担任美国对IEA联络官。

“我认为这个话题像是茶壶里的风暴，”他说。“我想会员国将不愿改变。”(完)