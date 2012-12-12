IEA月报：2013年全球石油需求料迟滞

路透伦敦12月12日 - 国际能源署(IEA)周三表示,全球石油需求2013年全年将保持迟滞,因经济扩张仍然不振.该机构还预测石油供应将保持充裕,可望缓解消费国面临的油价压力.

"基于全球经济增长步伐将继续拖沓的前提假设,全球石油需求增长在2013年全年预计将保持相对迟滞,"IEA在月报中称.

IEA预测,2013年全球石油日需求料增长86.5万桶,比前次报告预估值高出11万桶,全球石油日均消费量料最高达9,050万桶.

至于供应面,IEA称,在页岩油开采热潮支撑下,美国产量明显增加,将成为2013年油市的重要发展趋势之一.该机构指出,2013年非石油输出国组织(OPEC)国家总石油日产量料增加89万桶至5,420万桶,美国将贡献增量中的很大一部分.

IEA还表示,2013年全球对OPEC石油的日需求量预估维持在2,990万桶不变.11月OPEC日产量为3,122万桶.

不过,IEA预计周三在维也纳举行会议的OPEC石油部长们不会决定采取任何减产措施,但鉴于油价相对稳健,他们有可能延长采用当前的目标日产量3,000万桶.

"会议召开前,大多数与会石油部长均暗示将维持目标产量不变,尽管今年的日均产量比当前目标高出150万桶,"IEA称.

"布兰特原油期货价格今年的确有望超过2011年创下的纪录高位,受关键产油国的政治风险加剧支撑,这些关键产油国有的是OPEC国家,有的不是."IEA称.

IEA还称,伊朗11月原油日产量小降2万桶,至270万桶,初步船运数据显示,伊朗12月石油产量可能因为国际制裁进一步减少.

"下个月伊朗原油日出口量预计将减少,减少趋势将持续至新年--达到接近每日100万桶的水准--因为欧盟和亚洲国家进一步减少进口伊朗原油,以确保不失去进入美国金融系统的渠道."IEA称.(完)

(编译 白云; 审校 田建华)

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