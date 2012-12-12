IEA月报：2013年全球石油需求料迟滞

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透伦敦12月12日 - 国际能源署(IEA)周三表示,全球石油需求2013年全年将保持迟滞,因经济扩张仍然不振.该机构还预测石油供应将保持充裕,可望缓解消费国面临的油价压力.
"基于全球经济增长步伐将继续拖沓的前提假设,全球石油需求增长在2013年全年预计将保持相对迟滞,"IEA在月报中称.
IEA预测,2013年全球石油日需求料增长86.5万桶,比前次报告预估值高出11万桶,全球石油日均消费量料最高达9,050万桶.
至于供应面,IEA称,在页岩油开采热潮支撑下,美国产量明显增加,将成为2013年油市的重要发展趋势之一.该机构指出,2013年非石油输出国组织(OPEC)国家总石油日产量料增加89万桶至5,420万桶,美国将贡献增量中的很大一部分.
IEA还表示,2013年全球对OPEC石油的日需求量预估维持在2,990万桶不变.11月OPEC日产量为3,122万桶.
不过,IEA预计周三在维也纳举行会议的OPEC石油部长们不会决定采取任何减产措施,但鉴于油价相对稳健,他们有可能延长采用当前的目标日产量3,000万桶.
"会议召开前,大多数与会石油部长均暗示将维持目标产量不变,尽管今年的日均产量比当前目标高出150万桶,"IEA称.
"布兰特原油期货价格今年的确有望超过2011年创下的纪录高位,受关键产油国的政治风险加剧支撑,这些关键产油国有的是OPEC国家,有的不是."IEA称.
IEA还称,伊朗11月原油日产量小降2万桶,至270万桶,初步船运数据显示,伊朗12月石油产量可能因为国际制裁进一步减少.
"下个月伊朗原油日出口量预计将减少,减少趋势将持续至新年--达到接近每日100万桶的水准--因为欧盟和亚洲国家进一步减少进口伊朗原油,以确保不失去进入美国金融系统的渠道."IEA称.(完)
(编译 白云; 审校 田建华)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。