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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 22:53 BJT

标题新闻：若OPEC与其它产油国均兑现减产承诺，全球油市可能在明年上半年恢复平衡-IEA署长

国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)；OPEC为石油输出国组织

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