IEA署长比罗尔预计油市最晚在2017年恢复平衡（更新版）

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路透东京4月21日 - 国际能源署(IEA)署长比罗尔周四表示，只要不出现重大经济冲击，他预计明年之前油市将从供应过剩恢复供需平衡。

比罗尔称过去两年低油价令石油投资减少约40%，随着美国、加拿大、拉美和俄罗斯(产量)大幅减少，未来几年全球对中东石油的依赖将明显提高。

“今年我们预计非石油输出国组织(OPEC)国家石油供应将下降约70万桶/日，创下过去25年以来最大降幅。与此同时，全球需求将迅速增长，以印度和中国等新兴国家为首，”他会见日本首相安倍晋三后对记者称。

“我们预计今年明年交替时，最晚2017年，油市将恢复平衡，油价将恢复平衡。考虑供需和库存等各项基本面情况，我觉得完全有理由相信，在不出现重大经济冲击的情况下，我们最晚在2017年会看到市场恢复平衡。”

比罗尔称，尽管布兰特原油期货LCOc1价格已反弹至每桶45美元上方，但页岩油生产商的处境仍较为艰难。

“我认为，45美元的价位对全球所有产油商都带来一丝宽慰，但仍大大低于美国整体页岩油生产实现获利所需要的水平。”

他还表示，制裁取消后的伊朗今年原油出口有望上升50万桶/日。

“总的来说，我们认为，如果所有条件都适宜，伊朗将向油市输出50万桶/日，”他表示。

据熟悉伊朗石油政策的消息人士周三称，伊朗决心恢复之前在全球石油市场的份额，并且他们能够抵御住低价的冲击，因为伊朗之前曾以每桶最低仅有6美元的价格出售过石油。(完)