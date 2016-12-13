IEA月报：明年石油需求将加速增长 目前评估减产影响为时尚早

路透伦敦12月13日 - 国际能源署(IEA)周二表示，2016和2017年全球石油需求增幅将高于预期，而目前评估全球最大产油国联合减产的影响为时尚早。

IEA在月度油市报告中称，对中国和俄罗斯石油消费预估的修正，已使其将今年全球油市需求增长上调12万桶/日，至140万桶/日，并将2017年需求增长预估上调11万桶/日，至130万桶/日。

石油输出国组织(OPEC)11月30日同意2017年上半年将原油产量削减120万桶/日，至3,250万桶/日，俄罗斯、阿曼和墨西哥等国再减产55.8万桶/日。

“如果OPEC和非OPEC国家遵守自己的承诺，2017年上半年全球原油库存可能开始下降，”IEA称，并表示这不是它的预测，而是根据达成的协议。

“减产协议为期六个月，我们应当给出协议执行的时间，然后再重新评估市场前景。如果取得成功，对于产油国来说意味着价格上涨、收入稳定；如果失败，则有可能进入第四年库存增长期，油价可能恢复下跌，”IEA称。(完)