（更正）IEA警告称若原油资本支出不复兴 到2020年将出现“供应紧张”

(更正：因译文有误，第一段改为“2020年以后”，非“在2020年前”。内文中的“...年前”改为“到...年”。修饰标题措辞。)

路透伦敦3月6日 - 国际能源署(IEA)周一表示，新的原油生产投资连续两年下降，可能令备用产能降至14年低位，并推动油价大幅上升，全球原油供应可能在2020年后难以满足需求。

IEA在“2017年原油”未来五年原油市场分析和预估报告中表示，投资者普遍预计油价不会在短期内大幅上升，但2015年和2016年全球原油资本支出萎缩和全球原油需求不断上升，若新的项目不尽快推进，将意味全球油市可能到2020年出现“供应紧张”。

IEA称，预计大部份原油供应增长将来自美国。IEA说，如果油价保持接近目前每桶60美元水准，预计到2022年美国页岩油日产量增幅为140万桶，如果油价攀升，生产面的反应甚至可能更强。

IEA表示，在美国页岩油盆地的投资已在提速，迹象显示加拿大和巴西供应在增长，但今年全球资本支出的最初迹象“并不令人鼓舞”。

IEA预计，全球原油产能增幅到2022年将为560万桶/日。非石油输出国组织(OPEC)国家在这总量的占比很可能达到60%。

IEA预计，OPEC日产能在2022年将上升至3,785万桶，2016年为3,590万桶；对OPEC原油的需求预计在2022年上升至3,580万桶/日，2016年为3,220万桶/日。

IEA称，2022年非OPEC供应将增长330万桶/日，至6,090万桶/日，以美国的增幅最大，在2018年和2019年的增长加速，之后增速将放缓。

IEA预计，原油需求在未来五年上升，2019年原油日需求将超过1亿桶关口，在2022年触及1.04亿桶。(完)