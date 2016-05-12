IEA月报：产出意外中断将有助降低原油过剩规模 原油需求料上升

特朗普认为有关企业边境税调整的规定过于复杂--WSJ
路透1月16日 - 华尔街日报(WSJ)周一报导称，美国候任总统特朗普表示，在众议院共和党提出的公司税计划中，有关边境税调整的规定“过于复杂”。
路透伦敦5月12日 - 国际能源署(IEA)周四称，像加拿大、尼日利亚或利比亚这样意外中止生产的情况，可能会帮助降低今年全球原油过剩规模，而需求也将从汽油消费增长中受益。
IEA称，2016年非石油输出国组织(OPEC)产油国的原油产量料下降80万桶/日，降幅大于该机构上一次月报中预估的71万桶/日。
IEA对于今年全球石油需求增幅的预估，大致维持在120万桶/日不变，但表示未来有上修预估的可能。
“我们对2016年全球需求展望的预估若出现调整，可能是上修而非下修，因几乎每个主要市场的汽油需求都强劲增长，盖过了中质馏分油疲弱的影响，”IEA月报称。
“经济合作暨发展组织(OECD)国家需求增幅放缓，并不令人意外；这代表了回归正常，”该机构补充说。
加拿大阿尔伯塔省发生的野火灾害，导致5月初每日约100万桶的产能停产，但IEA指出，尼日利亚、利比亚、委内瑞拉和科威特供应中断，加上美国页岩油产量下降，缓解了全球供应过剩的局面。
IEA并称，全球库存增加的状况有望在下半年放缓，届时库存每日增幅仅有20万桶，而上半年为每日130万桶。
OPEC供应方面，IEA称伊朗、伊拉克及阿拉伯联大公国(阿联酋)增产，使得OPEC的4月产出增加33万桶/日至七年高点3,276万桶/日。(完)
(翻译 刘秀红/艾茂林/张荻； 审校 张明钧)
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