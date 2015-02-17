IEA经济学家警告中东武装组织对石油投资构成重大挑战

力拓拟出售两座焦煤矿场 买家热烈竞购局面可期--消息
路透悉尼5月5日 - 四位知情消息人士周五表示，力拓两座澳洲焦煤矿场的出售案，吸引众多买家跃跃欲试，一些私募股权及上市公司竞相希望切入今年最热门的大宗商品之一。
路透东京2月17日 - 国际能源署(IEA)首席经济学家比罗尔(Fatih Birol)周二表示，伊拉克及叙利亚的伊斯兰国(IS)崛起，对于防止2020年代石油短缺所需要的投资，构成重大挑战。
IEA已警告，要满足预估需求，2020年代的中东原油产量将需要提高，但比罗尔表示，由于油价下跌促使能源公司大砍开采支出，业者对于投资仍然抱持短视近利的态度。
美国的页岩油产量虽然短期内料将上升，但将不足以满足需求。比罗尔指出，传统的中东产油国将必须赶上预期中的石油消费成长，其中伊拉克料将为额外需要的石油贡献约50%。
“IS等组织所造成的安全问题，对中东的新投资构成重大挑战，如果这些投资今天不作，我们将看不到2020年代左右迫切需要的产量成长，”比罗尔称。
“中东地区的投资意愿接近零，主要是由于这个区域的不可预测所致，”他称。
IS已影响伊拉克北部的石油生产，但伊拉克南部产量目前为止大多未受波及。
不过疑似与IS有关的伊斯兰组织攻击行动正在蔓延，包括法国道达尔(TOTF.PA)投资的一处利比亚油田。(完)
(编译 蔡美珍；审校 李春喜)
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