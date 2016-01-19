IEA月报：油市供应过剩局面将至少持续到2016年后期

路透1月19日 - 国际能源署(IEA)周二在月报中称，反常的暖和天气与供应增加将令原油市场维持供应过剩，这一局面至少将持续至2016年后期。

2015年第四季期间，由于全球冬季气候偏暖，使全球石油日需求增幅降至100万桶的一年低点，亦低于第三季创下的近五年高位每日210万桶。

IEA维持2016年全球石油需求增长预估与上次报告不变，约为日均120万桶。

OPEC在12月表示，即便全球供应过剩也不会减产以抑制油价下跌，之后布兰特原油期货LCOc1即跌至2003年底以来低点。

由于全球经济增长放缓，IEA表示，已将2016年OPEC原油日均需求预估下调30万桶，至每日3,170万桶。

IEA维持非OPEC国家石油产量日均下降约60万桶的预估不变，IEA称，即便油价大跌，这些国家的石油生产表现得意外强韧。(完)