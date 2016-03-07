专访：石油行业投资今年料再次大降 冲击生产前景--IEA

路透布达佩斯3月4日 - 国际能源署(IEA)首席经济学家Laszlo Varro周五表示，石油产业去年投资支出减少逾1,000亿美元，今年将要到来的新一轮大幅减支料将冲击生产前景。

Varro在接受路透专访时表示，预计未来五年石油平均需求将增加120万桶/日。而中国石油需求成长即使放缓，“也仍是相当大的增长”。

“今年，投资减少的数量级可能与2015年类似，除非油价明显复苏，”Varro说。

“投资下滑程度严重，无疑将对产量前景造成重大影响。”

Varro说，对伊朗的制裁解除之后，该国石油产量料将明显增加，但可能仍低于潜力水平。

他表示这是因为伊朗石油大部分产自老油田，这些油田的开采需要较为高端的技术。

“石油产业正在到处削减投资支出，因此伊朗必须向大型石油公司提供特别有吸引力的条件...才能引进高端技术和新的资本，”他表示。

“所以，我们预测伊朗石油生产会增长，但达不到地质储量在理论上所允许的水准。”

他并表示，由于中东欧国家之间建立互连管线，同时一些管线可能反向输送来自西欧的天然气，因此曾经完全仰赖俄罗斯天然气的中东欧，正在逐步融入欧洲的天然气市场。

这也让欧盟东部地区能够使用输送至欧洲终端的液化天然气(LNG)。

“建立波兰LNG终端是正确决定，我认为在克罗地亚建立LNG终端也是有必要的，” Varro表示。

Varro表示，来自美国的LNG令欧洲市场竞争愈发激烈，俄罗斯天然气出口商Gazprom也调整策略加入竞争。

“立陶宛建立了LNG终端，下周俄罗斯输送到立陶宛的天然气价格将降低20%，”他称。(完)