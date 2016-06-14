IEA月报：油市下半年将平衡 明年上半年料回到过剩状态

路透伦敦6月14日 - 国际能源署(IEA)周二表示，在一系列生产意外中断事件后，2016年下半年原油供应和需求将趋于平衡，但明年上半年油市料回到过剩状态。

IEA表示，，2017年需求增幅可能持平在130万桶/日左右。这是IEA目前预估的今年需求增幅。

“根据规划假定--石油输出国组织(OPEC)2017年石油产量温和增长，我们预期全球原油库存在2017年上半年小幅增加，下半年降幅则将略超过上半年增幅。全年来看，库存下降幅度很小，预计为10万桶/日。”IEA在月报中表示。

“2016年已经基本过半，此时的油市看似趋于平衡，但我们不能忘了有大量原油产能正处于关闭状态，主要是在尼日利亚和利比亚，这些产能之后可能重启，而今年初石油需求强劲增长的势头则可能不会维持下去。”IEA说道。

IEA还称，预计今明两年石油需求增长中的大部分都将来自于经济合作暨发展组织(OECD)以外的国家。

供给方面，IEA称，5月产量较上年同期减少59万桶/日，至9,540万桶/日，为2013年初以来首次大幅降低，因支出减少，且生产故障令非OPEC石油产量较上年同期减少130万桶/日。

石油输出国组织(OPEC)5月石油日产量减少10万桶至3,261万桶/日，尼日利亚石油设施遭袭击抵消了中东产量增加的影响。不过5月日产量仍较上年同期高出50万桶。

“伊朗显然是今年OPEC成员国中供给增长最快的，预期较上年同期增加近70万桶/日。”IEA说道。(完)