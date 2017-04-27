若新投资不能跟上 2020年后石油供应或无法满足需求--IEA

路透4月26日 - 国际能源署(IEA)周四称，2020年后全球石油供应可能无法满足需求，除非很快有新的投资获得批准。

IEA还称，由于油企削减开支，2016年全球新发现石油储量降至纪录低位，另外，获批的常规石油项目数量降至70多年来最低。IEA警告称，这两种趋势今年或将延续。

IEA称，2016年新发现石油储量跌至24亿桶，过去15年中的年均水平为90亿桶。

去年获批的常规资源开发比上一年下降30%，为47亿桶，因最终获得投资的项目数量下降到了1940年代以来低点。

IEA称，常规石油产业活动的大幅下降，缘于低油价导致投资减少，IEA还表示，在委内瑞拉等部分主要产油国的地缘政治风险加剧之际，这也是对全球能源安全感到担忧的另一个原因。(完)