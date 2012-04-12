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国际财经 | 2012年 4月 12日 星期四 17:48 BJT

IEA称油市基本面有所缓解

路透伦敦4月12日电---国际能源署(IEA)周四称,石油输出国组织(OPEC)原油产出增加,加之需求放缓,或导致原油市场迎来拐点.

IEA表示,"2009年以来基本面持续趋紧的周期现已暂时打破."

IEA并称,在需求通常不佳的3月和4月石油库存出现增加,对此并不感到意外.

IEA维持2012年全球石油日需求增长预估在80万桶,较上月预估基本不变.

"由於地缘政治不确定性仍然存在,我们无法低估油价仍将高企的可能性,"IEA说.(完)

--编译 侯向明;审校 隋芬

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