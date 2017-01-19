IEA月报：国际油市慢慢趋紧 各方密切观察OPEC减产协议落实情况

路透伦敦1月19日 - 国际能源署(IEA)周四称，全球油市正在慢慢趋紧，因需求增长，与此同时投资者在观察石油输出国组织(OPEC)和其他产油国的减产协议能否落实。
IEA月报表示，OPEC和11个非OEPC产油国11月时达成的减产协议已经“进入观察期”。
OPEC在11月承诺，2017年上半年的产量削减120万桶/日，至3,250万桶/日，外加俄罗斯、阿曼和墨西哥等国减产55.8万桶/日。
“现在就判断协议的执行情况还太早，”IEA说。“市场等待产量协议的细节。”
与此同时，石油需求正在上升。
该机构表示，石油消费升温致其将过去一年全球石油需求增幅预估上调11万桶/日，至150万桶/日，远高于本世纪以来的平均增幅120万桶/日。
2015年全球石油需求增幅触及180万桶/日的五年高位。
IEA称，自从OPEC宣布减产后，美国及其它非OPEC产油国已经开始对油价上涨做出反应。
指标布兰特原油价格现已逼近每桶55美元，11月份时还在每桶40-50美元之间。
IEA称，美国产油量将在页岩油领军下反弹，因勘探钻井活动增加，而且油井运行更高效。
“不仅活跃钻机数增多，近期报告还告诉我们，页岩油生产效率也有很大飞跃，”IEA称。
IEA并称如果OPEC及其它产油国的产量接近他们承诺的限额水准，油市将继续收紧，从而稳定油价并降低库存。(完)
(编译 王洋/艾茂林/刘秀红；审校 蔡美珍/孙茉莉/张明钧)