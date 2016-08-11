IEA月报：预计未来几个月油市将开始收紧 但进程缓慢且痛苦

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透莫斯科8月11日 - 国际能源署(IEA)周四公布，今年下半年油市将开始收紧，但进程将是缓慢且痛苦的，因全球需求增长下降，而且非石油输出国组织(OPEC)石油供应反弹。
IEA在月报中预计，未来几个月全球石油库存减少，将帮助缓解过剩情况；2014年以来油市一直供应过剩，因OPEC和非OPEC产油国都在增加石油供应。
供应过剩打击油价从2014年6月的每桶115美元最低跌至今年1月的27美元。此后油价反弹至每桶50美元左右，但7月再次跌向40美元。
“油价下跌...使‘过剩’这个话题再次受到关注，尽管我们的数据显示，今年下半年基本上没有供应过剩。而且，数据显示，库存在连续不断上升之后，第三季大幅减少，”IEA表示。
“成品油库存的减少，将加大炼厂对原油的需求，并为原油供应持续收紧铺平道路，”该机构称。(完)
(编译 于春红/李春喜 审校 杜明霞/张明钧)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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