IEA月报显示全球油市供应过剩将持续到2017上半年

路透伦敦9月13日 - 国际能源署(IEA)周二称，全球原油需求增长大幅放缓，再加上库存和供应激增，意味着油市将保持供应过剩，至少到2017年上半年。

“我们在本月报告中的预测显示，这种供需状况未来数月可能不会明显改变。因此，供应增长将继续超过需求，这种趋势至少会持续到明年上半年，”IEA称。

IEA此前预测，今年下半年市场将不会出现供应过剩。

报告称，今年全球炼厂的产能利用率增长预计创下至少10年来最低，这将抑制原油需求，而经济合作暨发展组织(OECD)国家的石油库存升至纪录新高31.11亿桶。

“由于对2016年下半年炼厂活动的展望更为悲观，加上对原油供应量的修正，今年第三季库存的预期下降幅度现在更小了，而第四季的库存预期增幅变得更大，”IEA称。

全球石油需求增速放缓的步伐要快于IEA最初的预估。该机构对2017年石油需求增长的预估与6月的预测相同，仍为120万桶/日，但将2016年增长预估从140万桶/日下调至130万桶/日。

“本报告对需求预估做出的主要调整是，2016年第三季全球需求增长预估下调30万桶/日，结果是全年需求增长下修10万桶/日，”IEA称。

虽然油价暴跌以及由此导致该行业投资减少，但全球石油生产仍在扩张，尽管赶不上2015年的高速扩张。高成本的非石油输出国组织(OPEC)产油国受到的冲击尤其严重。

不过，OPEC填补了减少的产量。2014年末OPEC的策略变成保护市场份额，此后沙特和伊朗均把石油产量提高了逾100万桶/日。(完)