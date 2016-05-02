专访：IEA署长称油价能否触底 取决于全球经济增长状况

路透日本北九州5月1日 - 国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)周日表示，油价可能已经触底反弹，但这有赖于全球经济增长。

油价周五触及2016年高位，布兰特原油期货LCOc1触及每桶48.50美元，因市场乐观认为全球石油供应过剩将缓解。这种观点加上美元下跌，提振原油期货与第一季所及每桶低于30美元的12年低点相比，已经上涨超过20美元。

比罗尔在七国集团(G7)能源部长在日本南部北九州的会议间歇对路透称，今年非石油输出国组织(non-OPEC)国家日产量料减少超过70万桶，尼日利亚和科威特等国生产中断是其中原因。

当被问及油价是否已经触底，比罗尔对路透称：“很可能是这样，但它取决于经济增长情况。在正常的经济环境下，我们将看到油价会上涨而不是下跌。”

“我们相信到年底前情况正常的话，下半年或最迟2017年，市场将恢复平衡。”

比罗尔称，他希望上游石油投资在经过两年投资减少40%之后，明年能出现反弹。非OPEC产出今年料减少逾70万桶，降幅为约20年以来最大。

“我们希望看到的是，在2015和2016年大幅下滑之后，投资将(在2017年)出现反弹，(投资规模)再度达到6,000亿美元的水平，”他说。

比罗尔称，如果投资连续第三年下滑，将给油市带来问题，因为那样可能会导致油价大涨并增加波动性，不利于原油消费者。

他指出，鉴于全球石油需求今年料增长120万桶/日，全球石油库存将很快开始减少，从而将助推油价上扬。

“我认为趋势将是全球范围内的库存下降，库存增加速度正明显放缓，我们预计今年年底前库存将开始下降，”他称。

比罗尔表示，尽管油价近期上涨，但美国石油产量下滑的趋势将需要一段时间才会改变。

“这将取决于油价会反弹到多高，以及会保持多久，”他称。

“我们的分析显示，油价需要达到60-65美元才能扭转页岩油的生产趋势，页岩油产量回升也需要一些时间，因为还有许多工作有待完成。在我们看来，页岩油产量改变下滑趋势可能需要至多一年时间。”(完)