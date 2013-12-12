IEA称油价面临上行风险 因需求增长以及供应减少

* IEA预计全球石油需求增长“势头增强”

* 美国石油需求料突破每日2,000万桶，为2008年来首见

* 11月OPEC原油日供应减少16万桶

* 2014年对OPEC原油日需求将增加20万桶--IEA

路透伦敦12月11日 - 国际能源署(IEA)周三发布月报称，石油需求增加以及供应减少意味着未来数月油价面临上行风险。

IEA称，在连续萎缩八个季度下滑后，全球主要工业化国家的石油需求在今年第二季恢复增长。

自那时以来，市场需求增长加速，尤其是最大石油消费国--美国。

IEA数据显示，美国上个月石油日需求回升至2,000万桶上方，为2008年金融危机以来首见。不过尚不清楚美国石油需求增加是否体现了美国炼厂出口上升。

“石油需求出现反弹趋势，不只是美国，欧洲也是如此，”IEA石油行业和市场部门主管Antoine Halff对路透表示。

“过去几年需求大幅萎缩的走势似乎已经缓和，而且现在出现反转，”他补充说。

IEA表示这会有助于巩固油市。

“油市第一季走势疲软。但来自供求双方的油价上行风险却极为持久，”报告称。

过去三年来油价一直非常稳定，受全球需求迟滞以及一系列中东北非供应中断事件影响，均值接近每桶110美元。

**利比亚**

但需求随着经济增长加速在攀升。

IEA将2013年全球石油日需求增长预估调高14.5万桶至每日120万桶，2014年调高11万桶至每日120万桶。

明年全球石油日消费将超过9,240万桶。

因此，石油输出国组织(OPEC)明年将需要输出更多石油，IEA将明年对OPEC石油的日需求预估上调20万桶至每日2,930万桶。

然而，倘若利比亚及其他OPEC国家增产的话，就可轻松满足这些额外的需求。

IEA表示，利比亚11月产量大减至仅22万桶/日，不及10月45万桶/日的半数；该机构指出，该国石油产业再度面临困境。

IEA指出，OPEC 11月石油产量连续第四个月下滑，减少16万桶/日，至2,973万桶/日。

伊朗石油生产因西方国家的制裁而缩减，产业数据显示，伊朗目前出口量较两年前水准每日低约100万桶。

伊朗及全球大国上月达成原则性协议，因此制裁可望逐步取消，进而获准外销更多石油。但IEA表示，这可能意谓着对其他主要产油国的石油需求减低。

这份报告指出，＂为伊朗产油预留空间，对其他产油国可能是一大挑战，特别是在非OPEC国家石油供应增加的情况下。＂

IEA估计非OPEC国家石油供给今年增加140万桶/日，预计2014年将增加170万桶/日。（完）

(编译 龚芳；审校 于春红)

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