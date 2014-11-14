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国际财经 | 2014年 11月 14日 星期五 18:24 BJT

IEA月报：油价短期内难回高位 明年甚至进一步走低

路透伦敦11月14日 - 国际能源署(IEA)周五表示，由于中国经济增长放缓，而美国页岩油发展繁荣，油价短期内不大可能恢复至高位。

IEA在月报中预测，2015年油价可能进一步走低，而以往该机构很少对油价做出预测。今年油价跌至每桶80美元下方，创下2010年以来最低。

“虽然有人猜测，非传统石油生产的高成本可能会使布兰特原油价格在80-90美元区间找到新的平衡点，但供需状况表明，油价下跌趋势尚未终结，”IEA表示。

IEA称，若没有新的供应面干扰，“2015年上半年价格下行压力可能会进一步加重，”。

IEA维持2015年全球石油需求增长113万桶/日的预期不变，高于2014年的五年来最低增幅68万桶，IEA称宏观经济环境料将好转。(完)

(编译 李春喜/王颖；审校 王洋/蔡美珍)

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