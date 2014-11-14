IEA月报：油价短期内难回高位 明年甚至进一步走低

新加坡库存原油3月销量创11个月高位 近半数流向中国

路透新加坡4月20日 - 3月从新加坡周边储油罐售出的原油升至11个月高位，其中近半数销往中国。在预计4月将有创纪录的原油船货运抵亚洲之前，贸易商亦在清空库存。