油价仍然居高 严重威胁全球经济复苏--IEA经济学家

2012年4月2日拍摄的照片显示，一名工人在基多一个加油站给汽车加油。国际能源署(IEA)首席经济学家Fatih Birol周三称，油价虽在近期有所下滑，但仍对脆弱的全球经济复苏构成威胁。 REUTERS/Guillermo Granja

* 若情况需要,IEA仍准备行动

* 伊拉克是唯一产出可能大幅增长的国家

* 中东北非存在投资缺乏的风险

记者 Muriel Boselli

路透巴黎5月16日电---国际能源署(IEA)首席经济学家Fatih Birol周三称,油价虽在近期有所下滑,但仍对脆弱的全球经济复苏构成威胁.其并补充说IEA仍准备好在必要时释放紧急石油储备.

3月时北海布兰特原油升到每桶128美元上方的高位,然後在过去两个月中逐渐下跌约15美元,因中东紧张局势缓解,而石油供应增加.

"以当前经济环境来讲,即便是现在这个油价也高太多了...构成了严峻风险,"Birol在路透2012年全球能源与环境峰会上称."欧洲、美国、日本和中国的经济复苏受到的威胁最大,"他补充说.

"我担心欧洲的情况,也非常担心高油价可能损及美国经济缓慢而不坚定的复苏步伐,"Birol说.

他重申,IEA仍准备好在必要时候释出战略石油储备.

今年3月,有消息称美国、英国和法国就释储问题进行磋商,此後油市就对可能的释储提高警惕.

"我们一直监控着油市,我们也关注经济和库存数据,我们做好准备在市场条件允许的情况下采取行动."

欧盟执委会周三表示,并无立即释出战略储油的需要,但欧盟正与美国及IEA密切联系.

**缺乏投资兴趣**

Birol说,由於现有油田数量减少,加上新兴国家需求上升,伊拉克是全球唯一可以大幅增产石油的国家.

伊拉克数十年来饱受战乱及制裁,有可能是全球最後一个蕴藏大量未开发资源的国家.

"如果伊拉克没有传出好消息,对全球石油的短、中、长期前景就是坏消息了,"他说.

Birol表示,他很担心阿拉伯之春运动後,中东和北非有缺乏投资之虞.

"我仔细研究某些重要中东和北非国家的投资计画和投资兴趣之後,我发现有些投资改变方向,转至社会开支、基础建设,"Birol说.(完)

--编译 艾茂林/李婷仪;审校 张荻

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