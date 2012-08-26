IEA或最早9月初释放紧急油储--报导

路透巴黎/纽约8月24日电---一位消息人士和一份石油行业刊物周五称,国际能源署(IEA)已松口同意由美国牵头的释放紧急石油储备的计划,释储将最快於9月初进行.

石油行业刊物Petroleum Economist周五援引匿名消息来源报导称,据信IEA目前已同意该计划.此次释储规模可能与去年的6,000万桶相当或更大一些.而就在一周前,IEA领导人还表示,未讨论可能采取紧急行动的问题.

作为对该报导的回应,国际能源署(IEA)总干事范德胡芬表示,该机构仍在与成员国密切沟通,并"随时准备在必要时针对现货供应问题作出应对",回避了是否正在积极考虑释储的问题.

"不过,正如我上周所说,目前还未满足IEA必须做出如此反应的条件,"她在声明中表示.

但市场基本面可能并非主要考虑因素.路透上周援引消息人士的话报导,虽然伊朗石油出口受限可被用作行动借口,但美国官员还希望遏制不断上涨的油价,因其可能减轻对伊朗金融制裁的影响.

周五的媒体报导显示,虽然IEA可能不会认同供应受阻的程度已达到有必要采取紧急干预的通常标准,但该组织担心美国、法国和英国可能会联手行动,在不与该组织其他成员协调的情况下释放储备,从而削弱IEA的信誉.报导得到了消息人士的呼应.

"美国是主要推动力,IEA认为没有必要释储.不过,如果美国、英国和法国等主要消费国想要这样做的话,IEA可能会站出来发挥作用,"该匿名消息人士表示.

"释储可能最早在9月进行,"该消息人士周五表示.

**英法支持释储,已与沙特磋商**

Petroleum Economist杂志报导称,法国和英国已同意该策略.报导援引外交消息人士的话称,近几日一名英国内阁官员已在华盛顿讨论了该行动.

该杂志的文章称,"在本月稍早与美国能源部官员进行长时间的磋商後",IEA已改变了立场.

上周日本和韩国的官员认为没有必要释放紧急储备,而德国等部分IEA成员仍然表示反对.

根据上述报导,美国和英国官员已同沙特阿拉伯磋商了该计划,沙特认为没有必要释储,但认为最终决定取决於消费国.(完)

--编译 丁琦;审校 王兴亚

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