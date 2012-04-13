国际油市基本面变化 IEA称供给紧缩周期结束

路透伦敦4月12日电---国际能源署(IEA)周四表示,石油市场已经打破为期两年的供给紧缩周期,因为需求成长疲弱,且产油大国沙特阿拉伯增加产出.

IEA指出,供给增加及需求成长减缓,可能已然指向全球石油库存明显上升.其补充道,在市场意识到趋势的转变时,油价居高不下的情况可望有所纾缓.

油价在3月1日攀抵2008年以来高位,高达每桶128.40美元,主因市场担忧对伊朗石油出口实施制裁所带来的冲击.油价在周四报在120美元左右.IEA指出,油价可能进一步下滑.

"2012年首季基本面状况有所纾缓,使得油价近期回吐3月上扬5美元中的多数涨幅,"IEA指称.

石油输出国组织(OPEC)周四公布的月度报告称,经济活动出现了企稳的迹象.

OPEC和IEA对今年原油需求增长的前景看法一致,两者预估增幅在每日80万-86万桶之间,与上年几无变化,较2010年增幅减少了近三分之一.

OPEC认为,经济活动放慢的趋势开始缓解.

OPEC称,"美国目前经济动能好於预期,加上日本经济复苏,德国出口增长,将为全球经济复苏提供一些支持."

该组织并称,"美国原油需求是当前需求预估的主要不确定因素.即将到来的夏季驾车高峰季,会受到汽油零售价格上涨和经济复苏步伐的影响."

今年以来油价稳步上涨.以欧元和英镑计价的布兰特原油在3月创下纪录新高.在美国,汽油平均价格逼近每加仑4美元,油价高涨已经成了选战议题.

"只要地缘局势不确定性仍存,就不能排除油价会居高不下的可能性,"IEA表示.

**伊朗供给**

IEA预估,国际制裁已经损减OPEC第二大产油国伊朗的产出.3月日产量进一步减少5万桶至330万桶.今年下半年更严厉的制裁实施後,伊朗日产出料将较2011年底减少25万桶.

OPEC的数据则与IEA不同.OPEC称3月伊朗日产376万桶,今年以来的产量增加.

根据路透估算,利比亚恢复生产石油,带动OPEC在3月的日产量增加至3,131万桶.IEA认为OPEC该月的日产量达到三年半高点3,143万桶,较前月增加13.5万桶.

沙特(沙乌地)阿拉伯石油部长周四表示,若有必要将增加产量.(完)

--编译 龚芳/张荻/沈以文;审校 艾茂林/郑茵

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