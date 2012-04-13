国际油市基本面变化 IEA称供给紧缩周期结束

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
路透伦敦4月12日电---国际能源署(IEA)周四表示,石油市场已经打破为期两年的供给紧缩周期,因为需求成长疲弱,且产油大国沙特阿拉伯增加产出.
IEA指出,供给增加及需求成长减缓,可能已然指向全球石油库存明显上升.其补充道,在市场意识到趋势的转变时,油价居高不下的情况可望有所纾缓.
油价在3月1日攀抵2008年以来高位,高达每桶128.40美元,主因市场担忧对伊朗石油出口实施制裁所带来的冲击.油价在周四报在120美元左右.IEA指出,油价可能进一步下滑.
"2012年首季基本面状况有所纾缓,使得油价近期回吐3月上扬5美元中的多数涨幅,"IEA指称.
石油输出国组织(OPEC)周四公布的月度报告称,经济活动出现了企稳的迹象.
OPEC和IEA对今年原油需求增长的前景看法一致,两者预估增幅在每日80万-86万桶之间,与上年几无变化,较2010年增幅减少了近三分之一.
OPEC认为,经济活动放慢的趋势开始缓解.
OPEC称,"美国目前经济动能好於预期,加上日本经济复苏,德国出口增长,将为全球经济复苏提供一些支持."
该组织并称,"美国原油需求是当前需求预估的主要不确定因素.即将到来的夏季驾车高峰季,会受到汽油零售价格上涨和经济复苏步伐的影响."
今年以来油价稳步上涨.以欧元和英镑计价的布兰特原油在3月创下纪录新高.在美国,汽油平均价格逼近每加仑4美元,油价高涨已经成了选战议题.
"只要地缘局势不确定性仍存,就不能排除油价会居高不下的可能性,"IEA表示.
**伊朗供给**
IEA预估,国际制裁已经损减OPEC第二大产油国伊朗的产出.3月日产量进一步减少5万桶至330万桶.今年下半年更严厉的制裁实施後,伊朗日产出料将较2011年底减少25万桶.
OPEC的数据则与IEA不同.OPEC称3月伊朗日产376万桶,今年以来的产量增加.
根据路透估算,利比亚恢复生产石油,带动OPEC在3月的日产量增加至3,131万桶.IEA认为OPEC该月的日产量达到三年半高点3,143万桶,较前月增加13.5万桶.
沙特(沙乌地)阿拉伯石油部长周四表示,若有必要将增加产量.(完)
--编译 龚芳/张荻/沈以文;审校 艾茂林/郑茵
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
路透北京3月3日 - 全球汇市的主要驱动力仍然是美元，而影响本周美元走势的两大事件是特朗普国会首秀和多位重量级美联储官员讲话。
路透首尔3月3日 - 韩国公司周五成为中国民众反“萨德”浪潮首当其冲的受害者，众多行业公司股价重挫，因媒体报道称中国命令旅行社停止韩国游。韩国部署萨德反导系统让中国民众十分恼怒。