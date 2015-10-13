IEA月报：油市供应过剩将持续至2016年 因全球需求增势放缓

路透伦敦10月13日 - 国际能源署(IEA)周二称，尽管低油价抑制石油输出国组织(OPEC)以外产油国的供应，但由于需求增幅从五年高位放缓，而且主要的OPEC产油国仍维持近纪录高位的产出，全球油市供应过剩情况将持续至2016年。

IEA在月报中称，预估2016年全球石油需求增幅为121万桶/日，较上月预估值下降15万桶/日。

“预计明年石油需求增长将大幅放缓，加之如果国际制裁取消，伊朗料将给全球市场带来更多石油，这些因素都将可能令油市供应过剩情况持续至2016年，”IEA称。

在过量供给影响下，油价跌至仅略高于每桶50美元，是2014年6月水平的一半，导致美国等非OPEC产油国供应预期遭下调。

IEA表示，“明年非OPEC日产量预计将下降约50万桶，因全球石油产业链上游缩减支出超过20%，将影响到新项目和现有的产能。”

然而，产量下降的幅度并未如IEA上月预计的那样大，该机构小幅调高2016年非OPEC供应预估。由于需求前景进一步疲软，IEA将OPEC日产量预估削减20万桶，至每日3,110万桶。

OPEC目前的产量高过此水准。IEA预计，OPEC的9月日产量增加9万桶至每日3,172万桶。IEA称OPEC产量料保持在高位。

在沙特的倡导下，OPEC在2014年改变了以往减产支持价格的政策，转而与高成本生产国争夺市场份额。IEA认为尚无迹象显示这一策略发生了转变。

IEA表示，“沙特无意放弃维护市场份额，而非油价的政策，伊拉克至少要保持当前创纪录的产量水平，未来几个月OPEC供应将保持在每日3,150万桶左右。”(完)