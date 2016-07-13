IEA月报：全球石油过剩给油价回升势头带来威胁

特雷莎·梅将表示英国拟脱离欧盟单一市场与关税联盟--报纸
路透伦敦1月16日 - 英国每日电讯报(the Telegraph)周一报道称，首相特雷莎·梅的12项退欧协商优先考虑事项中，将包括脱离欧盟单一市场和关税联盟。
路透伦敦7月13日 - 国际能源署(IEA)周三表示，尽管石油需求增长强劲，且石油输出国组织(OPEC)以外的产量大幅下滑，但全球石油过剩现象顽固不退，对原油价格构成重大压抑。
IEA表示，已将2016和2017年全球石油需求增幅预估分别调高至140万桶/日及130万桶/日，较上个月的预估上修10万桶/日。
IEA表示，由于印度、中国及欧洲消费强劲，石油需求上升。
“不过(欧洲的需求增速)不太可能持续，欧洲经济本已动荡，现在又要应对英退之后平添的不确定因素。”IEA补充道。
石油输出国组织(OPEC)通过增产来维护市占率，以挤走美国等高成本产油商，这种策略导致油价今年稍早曾跌至逾10年来最低，报每桶27美元，之前在2014年曾创下115美元的高点。
油价下滑迫使许多石油输出国组织(OPEC)以外的生产商限制产出，油价最近几个月已回升到每桶50美元左右。尼日利亚和加拿大等国的生产发生中断，也支撑了油价。
但这尚不足以削减过去两年积累起来的过剩供应。IEA表示，5月份工业化国家的商业库存增长1,350万桶，达到30.74亿桶的纪录高位。
IEA表示，库存在6月继续上升，浮动存储的原油升至2009年以来最高水平。
“尽管市场趋于平衡，但非常高的库存水平对于最近出现的油价稳定是个威胁，”IEA表示。
“尽管石油库存接近极限，但如此高的规模，尤其是对于需求增长正在放缓的那些油品，库存仍然是压制油价的一个主要因素。”
**中东市占率扩大**
IEA同时指出，近期数据显示，部分主要消费国的需求成长可能放缓。
中国方面，5月数据显示需求仅较上年同期成长13万桶/日。美国方面，估计4月汽油交货量仅较上年同期增加7.5万桶/日，较IEA的预期低约41.0万桶/日。
供应方面，2016年非OPEC国家产量料减少90万桶/日至5,650万桶/日，2017年则料温和增加20万桶/日。
在此同时，6月OPEC原油产出创八年高点3,321万桶/日，其中沙特产量达1,045万桶，逼近纪录高点，尼日利亚在遭受叛军攻击后，产出略有回升。
伊朗6月产出达366万桶/日，较5月增加5万桶/日，而自年初西方国家减轻制裁之后的产出增幅为75万桶/日。
“如此一来，中东在全球原油供应的占有率升至35%，创1970年代末以来最高，这强烈地提醒着我们，即便美国页岩油产出的确恢复成长，老牌产油国对于油市仍是至为重要。”IEA称。(完)
(编译 蔡美珍/张涛/张明钧; 审校 艾茂林/王洋/于春红)
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