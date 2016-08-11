焦点：国际能源署预期下半年原油不会供过于求 市场缓慢收紧

路透莫斯科8月11日 - 国际能源署(IEA)周四表示，2016下半年油市将会开始趋紧，但是过程将会相当缓慢且痛苦，因全球需求成长下滑，且非OPEC国家供应回升。

IEA在月报中预估未来数月全球原油库存将稳健下滑，这将有助于缓解过剩窘境；此番供应过剩自2014年以来延续自今，因来自OPEC与非OPEC的供应齐扬。

供应过剩已导致油价从2014年6月的每桶115美元最低跌至今年1月的每桶27美元，之后曾回升至50美元左右，但7月又跌向40美元。

“油价下跌...使‘过剩’这个话题再次受到关注，尽管我们的数据显示，今年下半年基本上没有供应过剩。而且，数据显示，库存在连续不断上升之后，第三季大幅减少，”IEA表示。

“成品油库存的减少，将加大炼厂对原油的需求，并为原油供应持续收紧铺平道路，”该机构称。

但再平衡速度将缓慢，6月发达国家库存达到纪录高位30.93亿桶。

同时，IEA预计2017年全球原油需求增幅将从2016年的140万桶/日降至120万桶/日。

2017年的预期虽然仍高于趋势水平，但较上月报告下调10万桶/日，主要因为在英国6月份公投退出欧盟后，国际货币基金组织(IMF)对全球经济前景作出修正。

油价下跌迫使美国等高成本产油国大幅下调支出并减少钻探，导致非OPEC今年的产量料下降90万桶/日。

但IEA称，明年非OPEC国家产量有望反弹30万桶/日，较上月报告上修了20万桶/日。

IEA称原因在于哈萨克斯坦卡沙干(Kashagan)巨型油田开始运作。

需求增长下降及非OPEC成员国增产导致的结果是，IEA将2017年OPEC成员国原油产量预估下调20万桶/日，至3,350万桶/日。

这接近OPEC成员国7月产量3,339万桶/日；上月沙特阿拉伯、科威特和阿联酋的产量升至纪录高位，带动OPEC石油总供应量升至八年高位。

IEA称，解除制裁后，伊朗和伊拉克今年迄今的石油产量创下最高增幅，分别增加56万桶/日和50万桶/日。

资金短绌的委内瑞拉和受武装份子所扰的尼日利亚今年迄今产量均减少，石油产量较2015年同期各减少约15万桶/日。(完)