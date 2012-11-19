IEA总干事称国际原油供应仍充足

路透堪培拉/悉尼11月19日电---国际能源署(IEA)总干事周一对路透表示,虽然在美国和欧盟祭出制裁举措後,国际石油市场上每日减去近100万桶的伊朗原油供应,但整个市场上依然供应充足.

布兰特原油期货在今年大多数时间里都持守在每桶100美元上方,因为美国和欧盟向伊朗施压以迫其放弃备受争议的核项目,令市场上普遍存在供应短缺或受阻的忧虑,从而支撑油价.

"供应充足.的确,这与(我们之前一直阐述的情况)是符合的."IEA总干事范德胡芬(Maria van der Hoeven)说道.她目前正在堪培拉出席世界能源展望会议.

她表示,尽管美国和欧盟的制裁遏制了伊朗原油出口,但市场供应还是充足的.

"市场日均减少了逾100万桶的原油--是100万桶的伊朗原油,因此这证明(制裁举措)生效了."范德胡芬说道.(完)

--编译 高琦;审校 张若琪

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