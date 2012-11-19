IEA总干事称国际原油供应仍充足

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透堪培拉/悉尼11月19日电---国际能源署(IEA)总干事周一对路透表示,虽然在美国和欧盟祭出制裁举措後,国际石油市场上每日减去近100万桶的伊朗原油供应,但整个市场上依然供应充足.
布兰特原油期货在今年大多数时间里都持守在每桶100美元上方,因为美国和欧盟向伊朗施压以迫其放弃备受争议的核项目,令市场上普遍存在供应短缺或受阻的忧虑,从而支撑油价.
"供应充足.的确,这与(我们之前一直阐述的情况)是符合的."IEA总干事范德胡芬(Maria van der Hoeven)说道.她目前正在堪培拉出席世界能源展望会议.
她表示,尽管美国和欧盟的制裁遏制了伊朗原油出口,但市场供应还是充足的.
"市场日均减少了逾100万桶的原油--是100万桶的伊朗原油,因此这证明(制裁举措)生效了."范德胡芬说道.(完)
--编译 高琦;审校 张若琪
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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