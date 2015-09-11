IEA预计明年美国等非OPEC国家原油产量降幅创逾二十年来最大

路透伦敦9月11日 - 国际能源署(IEA)周五表示，低油价将迫使美国在内的非石油输出国组织(OPEC)产油国明年原油产量降幅创逾二十年来最大，重新平衡供应过剩的油市。

IEA表示，低油价料推动今年全球原油需求攀升至五年高点。

IEA大幅下修其对石油输出国组织(OPEC)原油的需求展望。

OPEC去年决定不减产以夺取市场份额并压制美国等产油国的产出，令市场大感意外。这份IEA报告对OPEC的展望，是自那时以来最为乐观的之一。

“本月的重头戏在于供给趋紧，焦点在于OPEC以外国家，”IEA在其月报中表示。

“油价崩跌已经导致德州Eagle Ford、俄罗斯及北海等地高成本产出关闭，这可能导致明年每日产出减少约50万桶，这是24年以来最大降幅。”

这个产量降幅预估将创1992年以来最大，当时随着前苏联的解体，非OPEC国家供应量较上年同期缩减100万桶/日。

IEA称，美国轻质致密油生产量2014年创下170万桶/日的纪录增幅后，目前预计明年将缩减40万桶/日。

与此同时，2015年全球石油需求增幅料将升至五年最高，为170万桶/日或1.8%，到2016年将放缓至140万桶，但仍高于趋势水平，较前次IEA报告的预期多出20万桶。

2014年，石油需求增幅处于五年低位80万桶/日。

因此，全球将需要从OPEC处获得更多原油，IEA称。该机构估计，OPEC需要在2016年每日生产大约3,130万桶原油，以实现市场均衡，较此前报告的预期高出50万桶。

2016年下半年，OPEC每日产油量需达到3,200万桶左右，这还是首次出现全球石油需求量高出OPEC当前产量的情况。

过去一年中，以沙特(沙乌地)阿拉伯为首的OPEC所生产原油规模大大超过市场需求，导致全球供应过剩，油价大跌。

**风险**

IEA预计的进展情况应该可以帮助油市到明年恢复均衡，并有望提振油价。8月油价跌至六年最低，受供应过剩加剧及围绕中国经济的担忧加重拖累。

IEA称，中国的经济质素是对其预期最大的偏空风险之一，但又表示，中国对于成品油的需求仍相当强劲，2015年上半年增长了5%以上。

“我们预计全球第二大原油消费国--中国将保持购买原油的势头，尽管最近(中国)股市大跌、(人民币)汇率贬值而且不断传出负面的宏观经济数据。北京方面也可能购买更多原油，用作战略储备，”IEA表示。

IEA预计2016年中国油品需求将增长逾3%。

油市在2016年下半年重新平衡之前，已经处于纪录水准的全球库存将继续增长，对油价产生更大压力。

当市场开始重新平衡的时候，若伊朗制裁取消，大量该国原油可能重返市场。伊朗8月原油日出口量已经从2012年初的220万桶左右降至约100万桶。

“尽管明年以前伊朗产量不大可能大增，但浮动存储的原油可能在这之前开始抵达全球市场，”IEA称，并估计伊朗浮动存储原油4,400万桶，其中约60%为凝析油。(完)

(编译 杜明霞/张明钧/刘秀红；审校 张涛/蔡美珍/孙茉莉)

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