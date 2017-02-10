IEA月报：OPEC减产计划落实程度创纪录新高 协助油市再平衡

路透伦敦2月10日 - 国际能源署(IEA)周五指出，全球石油产量在1月大减，因石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国抑制供给，加速油市再平衡。

1月石油供给减少约150万桶/日，其中包括OPEC减少100万桶/日，如此一来，主要产油国去年12月达成的减产六个月协议，初步落实比例达到了创纪录的90%。

“一些产油国，尤其是沙特阿拉伯，减产幅度似乎大于协议要求的程度。这第一批减产肯定是OPEC减产史上最深度的经历之一，”IEA称。

IEA称，如果1月合规水准得以维持，减产及强劲需求增长的双重作用，应该有助在未来六个月将创纪录的库存规模削掉60万桶/日。

IEA称，在2016年第四季，经济合作暨发展组织(OECD)成员国的原油库存已经下降近80万桶/日，创三年最大降幅。

尽管中国继续增建原油库存，而且海上存储石油规模在增加，但截至12月底的库存跌破30亿桶，为2015年12月以来首见。

“但不要忘了，这次库存减少是从较高水准下降。去年底时还要较五年均值超出2.86亿桶，到2017年上半年底仍将会明显高于均值。”

**需求增长**

IEA称将2017年全球石油需求增长预估上调10万桶/日，至140万桶/日，指因近期工业活动改善。

继2016年160万桶/日的增长，这个增速还是非常强劲的。

非OPEC产油国产量增加，令油市前景更加复杂且放慢了市场再平衡进程。

在去年下滑80万桶/日之后，2017年非OPEC产出料将增加40万桶/日，而巴西、加拿大及美国合计供应增幅将多达75万桶/日。

“价格上涨料将带动对美国轻质致密油(light tight oil)活动投资增多，而巴西和加拿大前置作业时间较长的项目即将投产，”IEA表示。

IEA称，“对于美国轻质致密油而言，近期探钻活动增加意味着生产将会回升，而IEA预估全年供应增幅将为17.5万桶/日，预期12月时产出将较上年同期增加52万桶/日。”

IEA并指出，库存持续居高不下，加上市场在评估减产水准时持审慎心态，这是布兰特原油价格12月中旬以来仍维持在每桶55美元左右的原因。

IEA称，“油市很大程度上处于观望模式。”(完)