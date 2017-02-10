IEA月报：OPEC减产计划落实程度创纪录新高 协助油市再平衡

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透伦敦2月10日 - 国际能源署(IEA)周五指出，全球石油产量在1月大减，因石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国抑制供给，加速油市再平衡。
1月石油供给减少约150万桶/日，其中包括OPEC减少100万桶/日，如此一来，主要产油国去年12月达成的减产六个月协议，初步落实比例达到了创纪录的90%。
“一些产油国，尤其是沙特阿拉伯，减产幅度似乎大于协议要求的程度。这第一批减产肯定是OPEC减产史上最深度的经历之一，”IEA称。
IEA称，如果1月合规水准得以维持，减产及强劲需求增长的双重作用，应该有助在未来六个月将创纪录的库存规模削掉60万桶/日。
IEA称，在2016年第四季，经济合作暨发展组织(OECD)成员国的原油库存已经下降近80万桶/日，创三年最大降幅。
尽管中国继续增建原油库存，而且海上存储石油规模在增加，但截至12月底的库存跌破30亿桶，为2015年12月以来首见。
“但不要忘了，这次库存减少是从较高水准下降。去年底时还要较五年均值超出2.86亿桶，到2017年上半年底仍将会明显高于均值。”
**需求增长**
IEA称将2017年全球石油需求增长预估上调10万桶/日，至140万桶/日，指因近期工业活动改善。
继2016年160万桶/日的增长，这个增速还是非常强劲的。
非OPEC产油国产量增加，令油市前景更加复杂且放慢了市场再平衡进程。
在去年下滑80万桶/日之后，2017年非OPEC产出料将增加40万桶/日，而巴西、加拿大及美国合计供应增幅将多达75万桶/日。
“价格上涨料将带动对美国轻质致密油(light tight oil)活动投资增多，而巴西和加拿大前置作业时间较长的项目即将投产，”IEA表示。
IEA称，“对于美国轻质致密油而言，近期探钻活动增加意味着生产将会回升，而IEA预估全年供应增幅将为17.5万桶/日，预期12月时产出将较上年同期增加52万桶/日。”
IEA并指出，库存持续居高不下，加上市场在评估减产水准时持审慎心态，这是布兰特原油价格12月中旬以来仍维持在每桶55美元左右的原因。
IEA称，“油市很大程度上处于观望模式。”(完)
(编译/审校 蔡美珍/刘秀红/孙茉莉/张明钧/艾茂林/高琦/于春红)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”