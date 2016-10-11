若OPEC坚守减产目标 全球油市可望加速恢复供需平缓--IEA月报

路透伦敦10月11日 - 国际能源署(IEA)周二称，若石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯达成协议的减产幅度够大，则全球油市可能加速恢复供需平衡，但在更多细节浮现之前，尚不清楚这个速度有多快。

OPEC上月同意减产至约3,250-3,300万桶/日，俄罗斯暗示准备协同任何努力，来抑制供应并缓解全球供过于求状况。

IEA在8月报告中称，预计明年全球石油日需求增长120万桶，与上月预估一致，但将2016年增幅预估从130万桶下调至约120万桶。

“即便初步迹象显示不断增长的库存开始下降，但我们的供需前景表明，如果不采取行动，市场供应过剩情况可能持续至明年上半年底，”IEA表示。“如果OPEC坚持其新的目标，那么市场恢复供需平衡的进展可能更快。”

“目前，落实产量目标后，很难评估OPCE削减供应对市场平衡产生的影响，”IEA表示。

OPEC成员国下月将在维也纳召开会议。

IEA预计2016年非OPEC产油国日产量减少90万桶至5,660万桶，预计2017年日增产40万桶。

全球库存减少1,000万桶至30.92亿桶，为3月以来首次下跌，略低于7月所及的纪录高位31.11亿桶。(完)