若OPEC坚守减产目标 全球油市可望加速恢复供需平缓--IEA月报

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦10月11日 - 国际能源署(IEA)周二称，若石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯达成协议的减产幅度够大，则全球油市可能加速恢复供需平衡，但在更多细节浮现之前，尚不清楚这个速度有多快。
OPEC上月同意减产至约3,250-3,300万桶/日，俄罗斯暗示准备协同任何努力，来抑制供应并缓解全球供过于求状况。
IEA在8月报告中称，预计明年全球石油日需求增长120万桶，与上月预估一致，但将2016年增幅预估从130万桶下调至约120万桶。
“即便初步迹象显示不断增长的库存开始下降，但我们的供需前景表明，如果不采取行动，市场供应过剩情况可能持续至明年上半年底，”IEA表示。“如果OPEC坚持其新的目标，那么市场恢复供需平衡的进展可能更快。”
“目前，落实产量目标后，很难评估OPCE削减供应对市场平衡产生的影响，”IEA表示。
OPEC成员国下月将在维也纳召开会议。
IEA预计2016年非OPEC产油国日产量减少90万桶至5,660万桶，预计2017年日增产40万桶。
全球库存减少1,000万桶至30.92亿桶，为3月以来首次下跌，略低于7月所及的纪录高位31.11亿桶。(完)
(编译 艾茂林/李爽 审校 王丽鑫/于春红)
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