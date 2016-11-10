IEA月报：若OPEC不减产 2017年全球油市将连续第三年呈现供应过剩

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦11月10日 - 国际能源署(IEA)周四称，如果石油输出国组织(OPEC)不减产，2017年的油市有可能还会维持供应过剩局面，因全球产油商都在加速供应而需求增长下滑。
IEA在月度报告中称，10月全球供应增长80万桶/日至9,780万桶/日，受到OPEC创纪录高产及俄罗斯、巴西、加拿大和哈萨克斯坦等非OPEC国家产油量增长提振。
IEA维持预测2016年需求增幅为每日120万桶，且预期明年的需求增幅将保持同速，较2015年所及的五年峰值180万桶/日逐步减慢。
石油输出国组织(OPEC)将于11月底召开会议，以讨论可能将日产量降低至3,250-3,300万桶区间。
不过成员国对于豁免及个别产量水准的歧见，引发外界对OPEC是否能切实减产的疑虑。
“若没有达成协议，且一些个别成员国继续增产，那么市场还会供给过剩，油价大幅攀升的机会渺茫。若2017年供给过剩的情况仍持续，油价必有再度下滑风险。”IEA说道。(完)
(编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 于春红/蔡美珍)
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