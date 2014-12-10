IEA称油价下滑是转型清洁能源的绝佳良机

国际能源署（IEA）周二称，对各国领导人而言，眼下油价大跌之际正是为碳排放定价的“绝佳良机”，因这种情况下的政治风险较低。今年6月以来原油价格已重挫约40%，达到2010年以来最低水准。IEA总干事范德胡芬(Maria van der Hoeven)在利马气候峰会间隙称，IEA担心油价下滑可能影响各国向可再生能源转型的进程。路透