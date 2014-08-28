2020年前全球可再生能源发电增速将放缓--国际能源署

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路透伦敦8月28日（记者 Nina Chestney） - 国际能源署周四称，如果政府政策的不确定性继续影响投资，明年至2020年全球可再生能源发电将放缓。
去年可再生能源发电装机容量增速达到最快，可再生能源发电量与天然气发电量相当，都占全球发电总量的近22%。
国际能源署指出，因政府政策的不确定性和市场风险，明年至2020年，可再生能源发电装机容量年度增长将放缓并持稳。
例如，包括中国在内的很多发展中国家需要采取措施促进并网，可再生能源项目在成本和融资方面存在困难。
在欧盟，2020年以后可再生能源发电政策框架仍存在不确定性，而且需要通过泛欧电网来实现可再生能源发电的并网。
国际能源署预计，到2020年，全球可再生能源发电年度平均投资将超过2,300亿美元，低于2013年2,500亿美元的投资额。
“可再生能源是能源安全的必要组成部分。可是正当可再生能源发电越来越成为具有成本竞争力的选择时，一些关键市场的政策和监管不确定性却在上升。”国际能源署总干事范德胡芬（Maria van der Hoeven）说道。
“这源于对部署可再生能源发电成本的担忧。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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