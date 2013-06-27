到2018年全球发电量四分之一将来自可再生能源--IEA

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透纽约6月26日（记者 Edward McAllister） - 国际能源署(IEA)周三出炉的一份报告称，全球可再生能源发电量未来五年将上涨40%，涨幅超过使用天然气的发电量，主要贡献者为中国和其他发展中国家。
据IEA最新的中期可再生能源市场报告，随着风能、太阳能、水能和其他能源的发电成本降低，到2018年，可再生能源发电量将占据全球总发电量的接近25%，在2011年这一百分比为20%。
IEA称，到2016年，可再生能源的发电量将超过天然气，且是核能发电量的两倍。
“相较新型化石燃料发电，可再生能源的优势日益显现，”IEA总干事范德胡芬(Maria van der Hoeven)在纽约参加可再生能源金融论坛时表示。
IEA称，全球可再生能源发电量的增长将有三分之二来源于经济合作暨发展组织(OECD)之外的发展中国家，其中以亚洲和非洲为主要力量。
IEA预测，凭借着国家扶持以及廉价的资金，中国遥遥领先于其他国家，可再生能源发电容量在2012-2018年间将增长750太瓦时(TWh)。美国(150TWh)、巴西(130TWh)、印度(95TWh)和德国(70TWh)也将有较大增长。
IEA并称，可再生能源的发展前景很大程度上将依赖于各国政策与法规的支持。政策的不确定性可能会损害该领域的投资和发展前景。(完)
编译：辛毅 发稿：张家伟
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