IEA月报显示全球石油库存增长 但OPEC减产可能令上半年转为供应缺口（更新版）

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路透伦敦3月15日 - 国际能源署(IEA)周三表示，尽管石油输出国组织(OPEC)实施减产，但全球1月石油库存上升，为六个月来首见，不过如果OPEC继续维持限产，油市或许在2017年上半年转为供应缺口。

IEA称，全球发达国家的原油库存在1月增加4,800万桶，至30.3亿桶，为去年7月以来首次增长。

“1月OECD库存的实际增加情况，提醒我们全球库存开始下降或许需要一些时日，”IEA称。

IEA称，OPEC今年上半年减产120万桶/日协议的2月执行率为91%，如果该组织继续限制供应至6月，市场则可能出现50万桶/日的隐性缺口。

“若当前的产量水平维持到产量协议到期的6月份，那么市场在2017年上半年可能出现50万桶/日的隐性缺口，当然是以供需其它方面一切都不发生变化为假设，”IEA称。

“对于寻求油市再平衡的各方而言，传递的信息是他们应当保持耐心，保持镇静。”

2月不包括OPEC在内的石油产量增加9万桶/日，因美国产量增加，抵消了其他产油国产量下降的影响。

该机构称，非OPEC的总供应量与去年相比减少28.5万桶/日，其中美国占到一半左右。

“美国致密油的复苏路径，是油市在2017年实现再平衡的关键，同意限制产量的11个非OPEC国家的执行情况也至关重要，”IEA称。

IEA对2017年全球需求增长的预估为140万桶/日，与上次报告一致。

“市场仍在应对以往的大量供应，需要时日来消化。与此同时，在经过连续三个月的上调后，我们对需求增长的预估没有进一步的改善，”IEA称。(完)