（修正）IEA月报称全球油市平衡速度加快 但库存反应滞后（更新版）

（修改图表链接；新增细节及评论）

路透伦敦5月16日 - 国际能源署(IEA)周二称，全球石油市场正在恢复平衡，供应与需求在加速变得协调一致，即便库存水平仍未反映出石油输出国组织(OPEC)削减供应的影响。

IEA在月报中维持对2017年全球石油需求增长130万桶/日的预估不变，因美国、德国和土耳其等之前消费旺盛的国家出现放缓。

3月原油商业库存连续第二个月下降，减少3,290万桶至30.25亿桶。

但第一季工业化国家石油库存增长2,410万桶，IEA称，初步数据显示4月库存再度增加。

“OPEC及11个非OPEC产油国在减产协议生效前生产的原油，目前市场仍在消化，库存要花些时间才会反映供应减少，”IEA称。

2017年第一季，“我们或许并未看到油市彻底回到供应不足的状况，但该报告证实了我们近来看到的讯号，即油市的确在恢复平衡，至少短期内在加速恢复平衡”。

4月全球石油供应减少14万桶/日至9,617万桶/日，受加拿大等非OPEC产油国供应减少影响。

但IEA称，由于美国、巴西和哈萨克斯坦石油产量强劲增长，非OPEC产油国今年石油产量将增加60万桶/日。

OPEC将在5月25日召开会议，讨论延长减产协议。OPEC去年与俄罗斯等一些主要竞争对手达成协议，在今年上半年联合减少180万桶/日，压低全球石油库存。

IEA指出，如果OPEC产量维持在4月的3,180万桶水位，且其他条件不变的话，则推算第二季全球库存将减少70万桶/日。

“若相同情境条件套用到2017年下半年，库存下滑速度可能会更大，”IEA称。

IEA指出，4月尼日利亚及沙特的产量提高，抵销了利比亚及伊朗的产量下滑，OPEC的120万桶/日减产协议落实程度仍然高达96%。

4月OPEC产量较上年同期减少53.5万桶，为近三年来最大同比降幅。

在需求方面，IEA指出，中国石油消费量仍相当强劲，今年第一季较上年增加约42.5万桶/日。

IEA预期印度今年石油需求增幅将在20万桶/日左右。

IEA预测美国今年需求将持平。

IEA称，最新官方2月数据显示，美国石油需求减少49.5万桶/日，为逾四年来最大降幅。

IEA称3月OECD商业石油库存下滑 tmsnrt.rs/2qMrQWw

IEA对全球原油需求增幅预测 tmsnrt.rs/2pROY0w

IEA对原油及油品需求增幅预测 tmsnrt.rs/2qMbWLQ

(完)