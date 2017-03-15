IEA月报显示全球石油库存增长 但若OPEC继续限产上半年有望转为缺口

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透3月15日 - 国际能源署(IEA)周三表示，尽管石油输出国组织(OPEC)实施减产，但全球1月石油库存上升，为六个月来首见，不过如果OPEC继续维持限产，油市或许在2017年上半年转为供应缺口。
IEA称，全球发达国家的原油库存在1月增加4,800万桶，至30.3亿桶，为去年7月以来首次增长。
“1月OECD库存的实际增加情况，提醒我们全球库存开始下降或许需要一些时日，”IEA称。
IEA称，OPEC今年上半年减产120万桶/日协议的2月执行率为91%，如果该组织继续限制供应至6月，市场则可能出现50万桶/日的隐性缺口。
“若当前的产量水平维持到产量协议到期的6月份，那么市场在2017年上半年可能出现50万桶/日的隐性缺口，当然是以供需其它方面一切都不发生变化为假设，”IEA称。
“对于寻求油市再平衡的各方而言，传递的信息是他们应当保持耐心，保持镇静。”(完)
(编译 高琦/侯雪苹；审校 蔡美珍/孙茉莉)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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