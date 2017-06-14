IEA月报称2018年全球原油供给增速将超越需求增长

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透伦敦6月14日 - 国际能源署(IEA)周三表示，尽管明年全球石油日消费量料首次突破1亿桶，但届时石油供给的增长料将超过需求增速。
IEA称，2018年非石油输出国组织(OPEC)成员国的原油产出增速将比今年加快一倍。
“我们预计今年非OPEC国家产油量增幅为70万桶/日，但对2018年的首次预估数字，将让希望抑制供给的产油国备感沉重”IEA称。
“我们预计2018年非OPEC产油国产量将增加150万桶/日，略高于全球需求的预期增幅。”
全球主要工业国家4月石油库存增加1,860万桶至30.45亿桶，受炼厂产出及进口增多影响。IEA称，这一库存规模较五年均值高出2.92亿桶。
IEA持续预估今年第二季供应相对于需求将出现隐含缺口。但该机构称，尤其是中国和欧洲需求增长放缓，以及供应持续增加，意味着该缺口将从之前预估的70万桶/日缩窄至50万桶/日。
OPEC和俄罗斯等11个其他产油国已决定将石油减产协议延长至2018年3月，以削减全球库存水平。
IEA称，“确实，基于目前我们对2017和2018年的预估，再加上假设OPEC产油国持续遵守减产协议，直到2018年3月减产协议接近到期时，库存才可能跌至期望水准。”(完)
(编译 王洋/刘秀红/于春红; 审校 蔡美珍/杜明霞)
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透东京6月23日 - 日本6月大型制造业景气判断指数料连续第三个季度改善，可媲美两年前所及峰值，不过受海外形势的不确定性拖累，未来一季或减弱。
路透东京6月23日 - 日本东芝周五称，估计截至3月财年的亏损要大于此前预期，这归咎于13亿美元会计丑闻相关潜在法律赔偿，以及现已破产的美国核业务西屋电气相关负债的增长。