国际油市：美国明年页岩油投资或将因低油价之累而减少10%--IEA

人民币衍生品：美元掉期曲线续上移，期权隐含波动率创约一年半新低
路透北京4月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续小幅上移，期权波动率则继续走低。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性依然偏紧，隔夜掉期上浮明显，亦传导到长端；此外，由于近期人民币兑美元汇率一直持稳，期权隐含波动率创约一年半新低。
美国页岩油日产量过去四年每年增加100万桶，因油价前景带动水压裂解技术兴旺发展。
IEA称，美国页岩油日产量将在2020年代达到约450万桶的峰值，之后将缓步减少。
但油价可能上升，因价格疲弱提振需求。
IEA预计，2040年全球原油日需求量将从2013年的9,000万桶升至1.04亿桶，届时能源供应将分成几乎等分的四部分：原油、天然气、煤炭和低碳能源。
需求方面，Birol在记者会上说，过去10年中国支撑着大部分全球需求增长，不过印度和东亚国家将成为主要推动力。
“中国能源需求增幅正在放缓，2020年代放缓程度将更明显得多，”他指出，因中国变得更加节能，且经济和人口增长放缓。
Birol表示，中东地区的冲突，尤其是伊拉克，对未来供应造成威胁。这妨碍了维持当地产量持续增长所需的投资。
IEA称，到2040年，天然气需求预计将增加逾50%，为化石燃料中增幅最高的，而且液化天然气(LNG)全球贸易弹性提高将降低供应中断的风险。(完)
(编译 李婷仪/杜明霞；审校 张若琪/徐文焰)
路透北京4月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周续小幅上移，期权波动率则继续走低。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性依然偏紧，隔夜掉期上浮明显，亦传导到长端；此外，由于近期人民币兑美元汇率一直持稳，期权隐含波动率创约一年半新低。
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:17时，1港元=0.88575人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为18.95%，高于上交易日收盘的17.99%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.88 5.11 1.08 建设银行 5.96 6.34 1.06 中国银行 3.59 3.78 1