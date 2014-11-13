国际油市：美国明年页岩油投资或将因低油价之累而减少10%--IEA

美国页岩油日产量过去四年每年增加100万桶，因油价前景带动水压裂解技术兴旺发展。

IEA称，美国页岩油日产量将在2020年代达到约450万桶的峰值，之后将缓步减少。

但油价可能上升，因价格疲弱提振需求。

IEA预计，2040年全球原油日需求量将从2013年的9,000万桶升至1.04亿桶，届时能源供应将分成几乎等分的四部分：原油、天然气、煤炭和低碳能源。

需求方面，Birol在记者会上说，过去10年中国支撑着大部分全球需求增长，不过印度和东亚国家将成为主要推动力。

“中国能源需求增幅正在放缓，2020年代放缓程度将更明显得多，”他指出，因中国变得更加节能，且经济和人口增长放缓。

Birol表示，中东地区的冲突，尤其是伊拉克，对未来供应造成威胁。这妨碍了维持当地产量持续增长所需的投资。

IEA称，到2040年，天然气需求预计将增加逾50%，为化石燃料中增幅最高的，而且液化天然气(LNG)全球贸易弹性提高将降低供应中断的风险。(完)