IEA月报：全球油市过剩加剧 OPEC拼抢份额的行动刚开始（更新版）

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
(新增细节)
路透伦敦5月13日 - 国际能源署(IEA)周三表示，石油输出国组织(OPEC)最重要成员国沙特为争夺市场份额而令石油产出维持在历史高位，全球油市的供给过剩态势正在加剧。
IEA在其月报中称，尽管高于预期的石油需求正在帮助缓解过剩局面，但全球石油消费增速仍远谈不上靓丽。
因此开始有迹象显示，全球石油供给过剩的态势正在向精炼油品市场扩散，这可能令近期的油价反弹态势不可持续。
“尽管美国出现暂时性的看涨迹象，而且除非其他地区发生意外中断，市场短线的基本面看起来依旧相对松软，”国际能源署(IEA)表示。
在美国页岩油产量大增和OPEC去年决定不减产之后，全球石油日产出超过日需求的幅度约为200万桶，或逾2%。
由此，布兰特原油期货自2014年6月水平上腰折逾半，到今年1月降到每桶46美元。但此后回升到65美元附近，因市场担心美国产出大幅放缓。
“在OPEC石油和美国页岩油的对峙中，美国页岩油似乎已呈弱势。经历了数月的成本削减和美国活跃钻机数量大降60%之后，美国页岩油供给升势似乎终于消散，”IEA称。
不过其还表示，近期油价的反弹给予美国生产商新的机会。
“一项大型页岩油生产商近几周来一直宣扬生产成本大幅度下降。与此同时据称厂商的对冲操作大幅增加，因企业纷纷抓住涨势以锁定获利。”IEA表示。
“因此目前说OPEC已赢得了市场份额之争为时过早。这场争夺战才刚开始。”
IEA指出，尽管美国石油产出增长有些放缓，但全球4月原油日供应量较上年同期大增320万桶。
除了OPEC国家产量居高，IEA表示，俄罗斯、巴西、中国、越南和马来西亚等非OPEC国家表现亦强。
IEA将非OPEC产油国2015年石油供应增幅预估上调20万桶，至每日83万桶。
**油品供应过多**
IEA对2015年石油需求增幅预估基本上维持和上个月一样，为110万桶/日，2014年需求增幅为70万桶/日。
IEA称，欧洲经济展望改善的效应，被前苏联加盟共和国、中东和拉丁美洲石油需求增长预期减少所抵消。
IEA指出，美国3月油品库存出现不符季节模式的上升，中国馏分油库存上升创纪录高位。这是不利油价的另一讯号。
“初步数据显示，OECD地区油品库存停止下滑，4月转为上升。随着全球需求进入季节性淡季及全球各地的炼油活动上升，接下来可能有更多类似的库存上升，”IEA称。
IEA表示，没有什么迹象显示OPEC未来一个月会抑制产量，初步消息显示OPEC在5月期间将维持每日约3,100万桶的产量水准。
“与全球趋势相反，科威特、沙特阿拉伯及阿联酋都在增加钻机数量，并扩大开采计划。在此同时，伊拉克及利比亚克服一切不利条件持续提高产量。而伊朗供应量也达到2012年7月以来最高，”IEA称。
4月是OPEC实际产量连续第12个月高于自订的每日3,000万桶供应目标，按年增加近140万桶，沙特阿拉伯产量持续高于1,000万桶。
IEA表示，对2015年下半年OPEC原油产量预测下修30万桶，至每日3,000万桶，因上修非OPEC供给增幅预测。(完)
(编译/审校 王洋/张涛/张若琪/蔡美珍/于春红)
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